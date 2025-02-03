Tarsus Belediyesi, çocukları müzikle buluşturmak ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlamak amacıyla ‘Çocuk Korosu’ seçmeleri düzenliyor. 7-13 yaş arası çocukların katılabileceği koro, müziğe ilgisi olan minik yeteneklere hem kendilerini geliştirme hem de keyifli bir deneyim yaşama fırsatı sunacak.

Sanatın toplum üzerindeki birleştirici ve geliştirici gücüne önem veren Tarsus Belediyesi, çocukların müziğe olan ilgisini artırmak ve onları sanatsal bir ortamda bir araya getirmek amacıyla ‘Çocuk Korosu’ seçmeleri düzenliyor. Koro, yetenekli çocuklara profesyonel bir ortamda eğitim alma fırsatı sunacak. Başvuru yapmak isteyenler Dr. Turgut Erkutlu Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Akademisinde kayıt yaptırabilecek. Son başvurular 14 Şubat 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.

"Sanat ve müzik, çocuklarımızın kişisel gelişimi açısından büyük önem taşıyor"

Çocuk Korosunun önemine değinen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Sanat ve müzik, çocuklarımızın kişisel gelişimi, özgüven kazanması ve sosyalleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Tarsus Belediyesi olarak, her yaştan bireyin sanatla iç içe olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kuracağımız ‘Çocuk Korosu’ ile onların sanatsal yolculuklarına rehberlik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.