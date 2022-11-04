Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi, çocuk korosu kuruyor.

Tarsus Belediyesi tarafından kurulacak olan çocuk korosuna yaş şartlarına uyan ve seçmeleri başarıyla tamamlayan çocuklar katılım sağlayacak. Seçmeler 2-12 Kasım tarihleri arasında saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Seçmelere başvuru için kursiyer adaylarının 7-13 yaş aralığında olması gerekiyor. Kursiyer adayına ait 1 adet vesikalık fotoğraf, 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet öğrenci öğrenim belgesi, müracaat formu gerekiyor. Sınav başvuruları adaylar adına velileri tarafından yapılacak. Kursiyer adayları sınava velileri ile birlikte gelecek. Vatandaşlar 0535-714-42-58 numaralı hattan detaylı bilgilere ulaşabilecek.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Tarsus, çocuklarıyla, gençleriyle ve sahip olduğu değerlerle bir marka olacak. Bu nedenle dünya çocuk ve gençlik kenti vizyonuna büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamayı, sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve eğlenirken öğrenmelerini amaçlıyoruz. Tüm çocuklarımızı çocuk koromuza katılmaya bekliyoruz” dedi.