Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü yol çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Ekipler, ilçe genelinde bozulan yolların onarımı ve bakımı için çalışıyor. Bozulan yolları önceden tespit ederek mucur serimi, asfalt yama çalışmaları, sıva, boya ve tadilat çalışmaları yapılıyor. Bu çerçevede ekiplerin günlük çalışma çizelgelerinde yer alan, Bağlar Mahallesi asfalt yama, Yarbay Şemsettin Mahallesi asfalt yama, Mithatpaşa Mahallesi parke tamiratı, pazar yerleri boyama, Gülek Mahalle Camii tuvaleti tadilatı, Atatürk Mahallesi sosyal tesisler, Gazipaşa Mahallesi asfalt çalışması, Alifakı Mahallesi sosyal tesisler, Kumdere mahallesi sosyal tesisler ve Kelahmet Mahallesi Sosyal Tesisleri çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler aynı zamanda Girne, Bahçe, Yeşil ve Şahin mahallelerini kapsayan Sait Polat Bulvarı’na paralel yolda sıcak asfalt işleminin ikinci katını da tamamlamak üzere çalışmalarına devam etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, eşit hizmet gayesiyle her mahalleye ulaşmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Tarsus genelinde çalışmalarını devam ettiriyor. Bazı mahallelerimizde çalışmalar biterken, diğer mahallelerimizde de halen devam ediyor. Her mahallemize eşit hizmet sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışmasını sürdürüyor. Mahallerimize sosyal tesis kazandırıyoruz ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve Tarsus’ta bozuk yol bırakmamak için ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.