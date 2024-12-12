Tarsus Belediyesi, Atatürk Mahallesi’nde uzun yıllardır atıl durumda olan alanı, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda modern bir parka dönüştürüyor. Yeni park, bölge sakinlerine yeşil bir nefes alma alanı sunarken, modern yapısıyla mahallenin çehresini değiştirecek.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çevreye duyarlı ve yenilikçi projelerine bir yenisini daha ekliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tasarım açısından Tarsus’ta bir ilk olacak parkın çalışmalarına devam ediyor. Geniş alanı ve modern yapısıyla dikkat çekecek parkta, ağaçlandırma, rulo çim serimi ve peyzaj bitkileri dikimi gerçekleştirilecek. Yeni park, bölge sakinlerine yeşil bir nefes alma alanı sunarken, modern yapısıyla Atatürk Mahallesi’nin çehresini değiştirecek.

Çevre dostu ve yenilikçi çözümler

Parkın zemininde kullanılacak olan EPDM kauçuk kaplama, esnek, dayanıklı ve çevre dostu özellikleriyle hem güvenlik hem de estetik açısından öne çıkıyor. Ayrıca parkta uygulanacak otomatik sulama sistemi, çevresel ve ekonomik açıdan önemli avantajlar sunacak. Zamanlama kontrolü sayesinde bitkilerin düzenli ve dengeli şekilde sulanması sağlanarak, sağlıklı bir büyüme ortamı oluşturulacak. Yeni park, kısa süre içinde tamamlanarak Atatürk Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunulacak.

"Vatandaşlarımızın taleplerini öncelik alıyoruz"

Başkan Boltaç, çalışmaları süren parkın, Tarsus’un çehresine yakışacak bir park olduğunu ifade ederek, "Atatürk Mahallesi’ne kazandıracağımız bu modern park, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda mahalle sakinlerinin sosyal yaşamını canlandıracak. Tarsus’a değer katacak her çalışmada, vatandaşlarımızın taleplerini öncelik alıyoruz" dedi.