Tarsus Belediyesinin 21 ayda 340 kilometre asfalt yaparak vatandaşların daha konforlu yollara kavuşmasını sağladığı belirtildi.

Tarsus Belediyesinin 21 ayda 340 kilometre asfalt yaparak vatandaşların daha konforlu yollara kavuşmasını sağladığı belirtildi.

Kırsal ve merkez mahallelerde sıcak ve sathi asfalt işlemlerini programlar dahilinde sürdürdüğü belirtilen Tarsus Belediyesi mahallelerde konforlu ve güvenli ulaşım için 21 ayda 340 kilometre asfalt döktü. Fen İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program ile vatandaşlardan gelen talepleri inceleyerek sonuçlandırdı. Ekipler, asfalt çalışmalarının yanı sıra fiziki koşullara bağlı olarak yenileme ve düzenleme çalışmaları da gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yapılan her çalışmanın geleceğin modern Tarsus’unu oluşturacak bir basamak olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Göreve geldiğimizden beri şehrimize değerler kazandırmak için çalıştık. 10 yıldır çözülemeyen yol sorunu olan mahallelerimiz şimdi güvenli ve konforlu yollara kavuştu. Göreve gelmeden önce verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz" dedi.

Ekiplerin, belirlenen planlar ve ortaya koyulan hedefler doğrultusunda gece-gündüz çalıştığına değinen Bozdoğan, "Bunun neticesinde de 21 ayda 340 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdik. Hedefimiz, kentimizin tüm mahallelerinin yol standardını yükseltmek, her hemşerimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sunmaktır. Bu vesileyle büyük bir özveriyle çalışan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın çok daha modern ve güvenli yollarla sevdiklerine ulaşması için mesai harcamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.