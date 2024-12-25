Tarsus Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında ’2 Evli 1 Ev’ adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Tarsus Belediyesi tarafından sahnelenen tiyatro oyunları, sanatseverlerin beğenisiyle karşılaşıyor. Kültürel etkinlikler kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yusuf Öz Sahnesi’nde sahnelen ’2 Evli 1 Ev’ adlı tiyatro oyunu da izleyicilerden beğenisini aldı. Modern zamanların yeni evli çiftlerinin iletişim sorunlarını mizahi ve dramatik bir dille ele alan oyun, kadın-erkek arasındaki anlaşmazlıkları, sevgiyle harmanlanmış bir hikaye üzerinden izleyiciyle buluşturuyor. Oyunun sonunda, aşkın her şeye rağmen galip geldiğini anlatan derin bir analiz sunuluyor.

Tarsus Belediyesi tarafından sahnelenen tiyatro oyunlarının takvimine belediyenin sosyal medya hesaplarından ulaşılabildiği bildirildi.