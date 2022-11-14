Tarsus Belediyesi tarafından kurulan karavanpark, ücretsiz su, konaklama ve elektrik hizmetinin yanında doğal güzellikleri ve tarihi kent merkezine oldukça yakın olması sebebiyle yoğun tercih ediliyor. Özellikle yabancı turistlerin ilgisi haline gelen karavanpark, 10 ayda bin 500 karavanı ağırlayarak hem Tarsus esnafına hem de Tarsus’un turizmine katkı sağladı.

Tarsus Belediyesi tarafından kurulan karavanpark, ücretsiz su, konaklama ve elektrik hizmetinin yanında doğal güzellikleri ve tarihi kent merkezine oldukça yakın olması sebebiyle yoğun tercih ediliyor. Özellikle yabancı turistlerin ilgisi haline gelen karavanpark, 10 ayda bin 500 karavanı ağırlayarak hem Tarsus esnafına hem de Tarsus’un turizmine katkı sağladı.

Tarsus’ta eşsiz bir şelale manzarasına sahip olan karavanpark, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan karavanparkında bu yıl da yoğunluk yaşandı. Birçok farklı imkanı sunmasından dolayı karavan tutkunlarının tercih ettiği tesis, misafirlerine huzurlu bir ortamda tatil imkanı sağlıyor. Özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Polonya’dan turist ağırlayan karavanpark, 10 ayda bin 500 karavana ev sahipliği yaptı.

Karavanpark içerisinde ayrıca endemik ve aromatik şifa bitkiler, portakal, limon ve mandalina ağaçları da bulunuyor. İçerisinde tuvalet, duş, atık su boşaltma alanı ve çeşitli alanlar da vatandaşın hizmetine ücretsiz sunuluyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın da sık sık ziyaret ederek misafirler ile sohbet ettiği karavanpark, yurtdışı ve yurt içinde sosyal medya fenomenleri, turistler ve youtuberler tarafından paylaşılıyor ve iyi yorumlar alıyor. Ulusal Kamp ve Karavan Fedarasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ ve eşi Akil Özdağ’da sık sık karavanparkı ziyaret ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kayseri’den Tarsus’a gelen ve emekli olduktan sonra karavan hayatına başlayan Salih Atalay, "Tarsus Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Karavanparkta eş edindik dost edindik, çok huzurlu bir ortam burası. Tarsus’un tanıtımı, ekonomisi açısından çok önemli. Örneğin çarşıdan alışveriş yaptık esnafa katkı sağlandı. Huzurlu ve güvenli bir ortamdaydık ve her şey ücretsizdi. Tüm belediyelere örnek olması dileğiyle" dedi.

Bulgaristanlı olan ve hayatı karavanla geçmiş olan Armin Mazlum ise "Burası çok güzel. Çok memnun kaldık. Bu hizmet her yerde bulunmuyor. Tarsus Belediyesine teşekkürler” diye konuştu.