Tarsus Belediyesi ile özel bir hastane arasında indirim sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeye göre Tarsus Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınlarına hastanede yüzde 10 ile 15 arası indirim uygulanacak.

Tarsus Belediyesi, çalışanlarının sağlık hizmetlerinden indirimli bir şekilde yararlanması için Tarsus’ta çeşitli protokollere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede son olarak Tarsus Belediyesi ve özel bir hastane arasında belediye çalışanlarına indirimli sağlık hizmet sunulması için sözleşme imzalandı. Protokolü, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve hastanenin Başhekimi Dr. Çağla Sayar imzaladı.

İmzalanan protokole göre, Tarsus Belediyesi personeli ve birinci dereceden yakınları muayenelerde yüzde 15, ameliyat ve medikal tedavilerde yüzde 10 indirimden faydalanabilecek. Başkan Haluk Bozdoğan, "İki kurum arasında gerçekleşen protokol ile belediye çalışanlarımız ve birinci derece yakınları sağlık hizmetlerinden indirimli faydalanabilecek. Personelimize hayırlı olsun" dedi.