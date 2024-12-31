Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Çene Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Emrah Doğan yönetimindeki 34 DJL 899 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çene Mahallesi mevkisinde tarlaya uçtu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan’ın cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.