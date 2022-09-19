Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Ayvalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VB 5011 plakalı Hyundai marka otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan 2kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

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