Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Taşköprü-Hanönü karayolu Kuyluş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 GD 2405 palalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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