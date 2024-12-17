Kayseri Büyükşehir Belediyesi; karla mücadele çerçevesinde tehlikeye düşen vatandaşlara da anında müdahale ederek, tarlaya uçan bir aracı ve araçtaki vatandaşları kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri; yüksek kesimlerde etkili olan karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 140 personel ve 50 araçla, 7 bin 784 kilometrelik yol ağında kar ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gece gündüz demeden çalışan belediye ekipleri, yolları açarak güvenli ulaşımı sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, yalnızca yol açmakla kalmayıp, tehlikeye düşen vatandaşlara da anında müdahalede bulunuyor. Kayseri’nin Sarız ilçesi Yaylacı Mahallesi çıkışında bir aracın tarlaya uçması üzerine harekete geçen ekipler, otomobili ve araçtaki kişileri kurtardı.

Sarız ilçesi Tekne Mahallesi’ne cenazeye giden aracı kurtaran Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi boyunca hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürecek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev başında olacak.