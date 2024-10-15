Traktörüyle tarlasına giden şahıs ve beraberindeki 2 kişi, devrilen traktörde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Ayaş Yolu’nun 27’nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yenikent’ten tarlasına 2 kişiyle birlikte giden Abdullah Sertkaya, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yaptı. Sertkaya’nın şerit ihlali yaptığı sırada traktöre bağlı kazayağının asfalta takılması sonucu traktör yol kenarına devrildi. Traktörde 3 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, sürücü Abdullah Sertkaya ve beraberindeki 2 kişiyi hafif yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı.

“Kazayağının ucu da asfalta takılınca devrilmiş”

Abdullah Sertkaya’nın köylüsü Selami Karataş kazayla ilgili, “Ben de olay yerine sonradan geldim ama kabinde 3 kişinin bulunduğunu ve yaralı olarak kurtulduklarını biliyorum. Yakın köylümüzün bir traktörü. Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Arkadaki malzemenin de ağır olduğu söyleniyor. Kazayağının ucu da asfalta takılınca devrilmiş. Yenikent’ten tarlasına gidiyormuş, ekim zamanı artık. Arpa buğday hazırlamaya giderken bu olay meydana gelmiş” diye konuştu.