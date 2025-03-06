Sakarya’nın Erenler ilçesinde tarlaya çektiği otomobilin içerisinde kendini yakmaya çalışan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan sürücü hastaneye kaldırıldı. Alev topuna dönen araç ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Erenler ilçesi Emir Mahallesi’nde dün meydana geldi. Daha önceden psikolojik sorunları olduğu iddia edilen K.Y. (30), tarlaya çektiği otomobilin içerisinde kendini yakmak istedi. Araçtan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kendini yakmak isteyen sürücü, alevlere teslim olan otomobilden can havliyle kendini dışarıya attı. Bu sırada bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan K.Y., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, alev topuna dönen araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Jandarma konuya ilişkin inceleme başlattı.