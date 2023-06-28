Afyonkarahisar’da traktörün arkasındaki ot biçme makinesinin tamburuna sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi.

Olay, Çay ilçesi Koçbeyli Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, traktörü ile sabah erken saatlerde tarlasına giden Y.A. (54) isimli şahıs akşam saatlerinde evine dönmeyince oğlu S.A., durumdan şüphelenerek babasını aramak için tarlaya gitti. Bir süre tarlada gezinin S.A., babası Y.A.’nın traktörün arkasına bağlı ot biçme makinesinin tamburuna sıkıştığını fark etti. S.A., sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Y.A.’nın öldüğünü belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.