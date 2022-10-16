Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada traktör ile ızgara arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada traktör ile ızgara arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Şenlik köyünde ikamet eden Hasan Arslan, tarlasını sürdüğü esnada kendisine ait traktörün arkasında bulunan ızgarayı ayarlamak isterken bir anlık dalgınlık sonucu çalışır vaziyetteki traktörle ızgara arasına sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Hasan Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Arslan’ın cenazesi, Devrekani Devlet Hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.