Osmaniye’de tarlasın taş temizlerken traktörden düşen çiftçi, traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Akdere Farsak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem İ. kendi tarlasında 04 P 0203 plakalı traktörüyle taş temizliği yaptığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. O esnada hareket halinde olan traktörün Adem İ. üzerinden geçmesi soncu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adem İ. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.