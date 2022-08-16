Eskişehir’de ekili ve nadasa bırakılan tarım arazilerinin kenarına atılan yoğun çöp birikintileri hayrete düşürdü.

Eskişehir’de ekili ve nadasa bırakılan tarım arazilerinin kenarına atılan yoğun çöp birikintileri hayrete düşürdü.

Eskişehir’in Çamlıca Mahallesi’nde bulunan bazı tarlaların etrafındaki atıklar dikkat çekti. Bölgede yer alan ekili arazilere rağmen kimliği belirsiz kişilerce bırakılan çöpler, görenlerin tepki göstermesine neden oldu. Çöplerin arasında; kanepe, araç lastiği, cam parçaları ve çeşitli plastiklerin yer aldığı görüldü. Çevrede yaşayan vatandaşlar, duyarsızca bırakılan çöplerin hem toprak hem de halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini ifade etti.