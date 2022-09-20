Bitlis’in Tatvan ilçesinde kalite ve verim açısından bereketli bir sezon geçiren çiftçiler, domates hasadına devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kalite ve verim açısından bereketli bir sezon geçiren çiftçiler, domates hasadına devam ediyor.

Geçen yıl meydana gelen aşırı kuraklık nedeniyle sebze ve meyve üretiminde sorunların yaşandığı tüm ülkede, bu yıl yağışlarla birlikte artan kalite ve verim çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Tatvan’da binlerce dönümlük alanda ekili tonlarca domatesin hasadı üreticiler tarafından yapılırken; salçalık, sosluk ve kışlık domates için vatandaşların telaşı sürüyor. Sabahın erken saatlerinde tarım işçileri tarafından toplanan domatesler kasalara doldurularak kamyonlara yükleniyor. Satışa sunulmak üzere yola çıkan domatesler, Diyarbakır ve Van’ın yanı sıra çevre il ve ilçelere gönderilerek pazar tezgahlarında yerini alıyor.

Verimin bu yıl yüksek olduğunu dile getiren çiftçi Enver Tarlan, tek korkularının bu yıl don olayının yaşanması olduğunu dile getirerek, “Bu sene 60 dönüm domates ektik, verimi de gayet güzel oldu. Fiyatı da bu sene böyle devam ederse daha iyi olacak. İnşallah bütün çiftçiler kazanır, bizler de kazanırız. Bu yıl masrafımız biraz fazla oldu ama domateste verim yüksek olduğu için geçen yıla oranla daha iyiydi. Sıfır toprak ektim ve verimi dört dörtlük oldu. Bu sene kar fazla yağdı ve sulamaya etki etti. Soğuklara yakalanmazsak ve mahsuller zarar görmezse ciddi verim alırız. Havalar soğumaya başladığı için domatesler bu yıl fazla kızarmıyor. Normalde bugün 2 kamyon mal çıkartmam gerekirken 1 kamyon yükleyebildik. Haftada 5 kamyon çıkarıyoruz ve bu sebzeleri Diyarbakır, Van gibi şehirlere gönderiyoruz. Bu yıl 4 ila 4,5 liradan kilosunu satıyoruz. Satışlar güzel gidiyor, bu yılki satıştan memnunuz” diye konuştu.