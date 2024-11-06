Balıkesir’in Edremit İlçesinde 3. Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Bilincinin Oluşturulması Projesi dahilinde öğrenciler protokol üyeleri ile zeytin topladı ve zeytinin zeytinyağına serüvenine şahitlik etiller.

Edremit Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Dereli Mahallesi’nde Lütfü Alemoğlu’na ait arazi ve fabrikada ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile birlikte Tarladan Sofraya projesi kapsamında hasat ve sıkım etkinliği düzenlendi. Edremit için büyük öneme sahip olan zeytin ve zeytinyağının tarladan sofraya gelinceye kadar olan hikayesi çocuklara uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcı Cavit Cebeci, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin de katıldı.