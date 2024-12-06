Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, üretimin her aşamasında bitki koruma ürünlerinin kontrollü kullanımına yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda’ misyonu doğrultusunda Muğla’da kontrollü pestisit kullanımı ile kalıntısız yaş sebze ve meyve üretimini hedefleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, narenciye başta olmak üzere, nar, domates, biber, hıyar, taze sebze-meyve ve yeşil sebzelerin birincil üretim yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlıkça geliştirilen ‘Hasat Öncesi Pestisit Denetimi’, ‘Turunçgil ve Örtüaltı Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi’ ve ‘İyi Tarım ve Organik Tarım’ projeleri kapsamında 2024 yılında toplam 725 üretici denetimi gerçekleştirildi. Bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının kontrol edildiği denetimler neticesinde ürünlerinden alınan numune sonuçları temiz çıkan üreticilere birer teşekkür belgesi takdim edildi.

“Muğla üreticisi çok duyarlı”

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, hasat öncesi pestisit denetimleri başta olmak üzere, yıl boyunca rutin aralıklarla gerçekleştirdikleri kontrollerde bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımına öncelik verdiklerini belirtti. Bu ürünlerin doğru kullanılmaması durumunda insan sağlığını tehdit ettiğini ve ekosisteme zarar verdiğini anlatan Saylak, “Bitkisel üretimin sürdürülebilir olabilmesi için risk faktörünü ortadan kaldırmalıyız. Biz, kurum olarak bu konuda son derece hassas davranıyoruz. Aynı duyarlılığı Muğla’daki üreticilerimizden görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

İl Müdürü Barış Saylak, 2024 yılında Muğla’dan ihracata gönderilen gıda ürünleri için toplam 299 adet sağlık sertifikası düzenlendiğini belirterek “İhracatı yapılan gıda ürünleri ile ilgili olarak üreticilerimize düzenli bilgilendirme yapıyoruz. Üretim esnasında, hal girişlerinde, tüketim noktalarında zirai ilaç denetimlerini asla ihmal etmiyoruz. Bunu ihracat aşamasında da titizlikle yapıyoruz. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda iade edilen ürünler ise mutlak surette imha ediliyor” diye konuştu.