Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi’nde 60 dönüm ekili tarım arazisinin zarar gördüğü ve ormana da sıçrayan yangında onlarca canlı olumsuz etkilendi.

Geçtiğimiz günlerde Seyitgazi İlçesi Cevizli Mahallesi’nde biçerdöverden çıkan kıvılcım önce tarlaya ondan sonra da ormana sıçrayarak yangın çıkmasına neden olmuştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmesine ait ekipler ile traktörlerinin ardına pulluk takan çiftçiler tarafından uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında 60 dönüm ekili arazi zarar görmüştü. Yangında onlarca canlı zarar görürken, sol ön ayağı yanmış bir kaplumbağanın fotoğrafı görenleri üzdü. Yetkililer tarafından koruma altına alınan yaralı hayvan tedavi ediliyor.