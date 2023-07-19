Denizli’nin Çivril ilçesinde tarlasında ilaçlama yapan çiftçi, evine 300 metre kala kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Özdemirci Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabahın erken saatlerinde tarlasına ilaç atmaya giden İlhan Kan (52) dönüş yolunda kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kan, savrularak şarampole devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye giden görevliler, detaylı çalışma gerçekleştirdi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kan’ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.