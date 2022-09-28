Kütahya’da girişimci çift, bahçe kurma hayaliyle çıktıkları yolda kendi imkanlarıyla 4 dönüm arazide 25 bin fidelik ’Çilek parkı’ kurdu. Yediveren çilek tarlasında mahsulü kendi elleriyle toplayanlar tartıp satın alıyor.

Kütahya’da girişimci çift, bahçe kurma hayaliyle çıktıkları yolda kendi imkanlarıyla 4 dönüm arazide 25 bin fidelik ’Çilek parkı’ kurdu. Yediveren çilek tarlasında mahsulü kendi elleriyle toplayanlar tartıp satın alıyor.

Kaan-Sevda Bülbül çifti, Çayca köyü yakını Frig Vadisi Yolu üzerinde faaliyete geçirilen ve ’Saniye Sultan’ ismi verilen ’Çilek parkı’nın Kütahya’da bir ilk olduğunu ifade ettiler.

Kaan Bülbül, "Gelenler sepetlerini ellerine alıyorlar, topladıkları taze çilekleri ücretsiz yiyorlar. Sepete doldurup götürecekleri çilekleri kilosu 35 TL’ye satın alıyorlar. Gelenler de çok memnun biz de çok memnunuz" dedi.

Oğulları Talha ve Ahmet Eymen ile çilek toplamaya gelen öğretmen Muhammet Uygun, tarlada çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Burada çok güzel konsept oluşturulmuş. Çocuklar doğayla iç içe ve çileğin nasıl yetiştiğini görüyorlar. Koparıp tadına bakıyorlar. Yoğun tempo içerisinde buraya gelmek açıkçası bizi biraz rahatlattı. Açık havada güzel vakit geçirdik" diye konuştu.