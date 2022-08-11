Her gün sabahın ilk ışıklarında tarlaların yolunu tutan ve zor şartlar altında yevmiye usulü çalışan tarım işçisi kadınlar, "Her gün sırtımızda güneş, bağrımızda toprak. Masa başında oturan kadınlar bu zorluğu anlayamazlar" diye konuşarak masa başı çalışan hemcinslerine sitem etti.

Her gün sabahın ilk ışıklarında tarlaların yolunu tutan ve zor şartlar altında yevmiye usulü çalışan tarım işçisi kadınlar, "Her gün sırtımızda güneş, bağrımızda toprak. Masa başında oturan kadınlar bu zorluğu anlayamazlar" diye konuşarak masa başı çalışan hemcinslerine sitem etti.

Potansiyeli ve ürün çeşitliliği bakımından Türkiye’deki tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden biri olan Aydın’da üretim aralıksız olarak sürüyor. Kışın soğuğa, yazın da 40 derecenin üzerine çıkan sıcağa rağmen her sabah tarla yolunu tutan kadınlar evine ekmek götürmek için zor şartlar altında çalışıyorlar. Aydın’da sıcak soğuk demeden tarlada çalışan kadınlar, masa başında çalışan hemcinslerinin kendilerine göre daha şanslı olduklarını belirterek, "Onlar izin günlerinde de olsa adada denize girerken; biz durmadan burada çalışmaya, hayat mücadelesi vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bamya üreticisi Dudu Mert klimalı ortamlarda masa başı çalışanların iş beğenmemesine anlam veremediğini ifade ederek, "Dudakları, elleri boyalı, eli kalem tutan kadınlar buraya gelecek, bizimle tarlaya girip asıl paranın nasıl kazanıldığını görecekler. Bu bamya tarlasına girip alın teri akıtarak çalışan insanların kazandığı paralar sonuna kadar helal. Masa başında oturuyorlar, iki yazıp bir çiziyorlar ona bile sitem ediyorlar. Kamu kurumuna gidiyoruz, danışma yazan yerde oturan kadınlara bir şey soruyoruz, çoğu afra tafra yaparak cevap veriyorlar. Böyle yapacaklarsa neden onlar danışma koltuğunda oturuyorlar madem. Sen şuraya, sen buraya deyip yönlendirmek bile onlara zor geliyor. Ama biz bu işi yıllardır sesimizi çıkartmadan yapıyoruz. Sırtımızda güneş, bağrımızda toprak. Her gün buralardayız. Çok sıcaklarda güneş altında çalışmak kolay değil. Buraya gelin olup geldiğim günden bu yana bamya topluyoruz. Yaklaşık 50 yıl oldu. Gelin olup koca evine geldiğim günden bu yana bamya topluyorum. Elini muhafaza ettiğinde, üstüne de kalın giyindiğinde hiç bir şey yapmaz. Kendini muhafaza etmeden hele ki kısa giyinip bu tarlanın içine girerseniz 10 dakika dahi duramazsınız" diye konuştu.

Börülce tarlasında günlük 100 lira yevmiye ile çalıştıklarını ifade eden Dudu Erkal ise, "Hava çok sıcak ve güneş altında tarlada çalışmak gerçekten çok zor bir iş. Güneşten etkilenmemek için tarlaya saat 5 buçuk gibi geliyoruz. İşimiz bitince çok fazla sıcağa kalmadan tarladan ayrılıyoruz. Bu günlerde hava sıcaklığı ortalama 40’ın üzerinde. Tarladaki olumsuz durumlara karşı aldığımız önlemler dolayısıyla giydiğimiz kıyafetler, taktığımız eldivenlerle 42 derecelik sıcaklık 50 oluyor bize. Günlük 100 TL yevmiye alıyoruz. Ev hanımı olan yada masa başı çalışan kadınlar bence haline şükretsin" dedi.