Denizli’de mevsimlik işçi olarak tarlalarda nar toplayan 64 yaşındaki Zehra zeybek, çalışma azmiyle gençlere taş çıkartıyor.

Denizli’de mevsimlik işçi olarak tarlalarda nar toplayan 64 yaşındaki Zehra zeybek, çalışma azmiyle gençlere taş çıkartıyor.

Tarımsal üretimle ilgili ihtiyaçlar dünya genelinde her geçen gün artarken, Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Denizli’de de mevsimlik işçi bulmak bir hayli zorlaştı. Gençlerin tarımda çalışmayı talep etmediğine işaret eden işverenler, mevsimlik işçilerin daha çok orta yaş ve üzerinde olduğuna dikkat çekti. Yaşanan işçi bulma sıkıntısının ürünlerin hasadını da geciktirdiğine işaret eden üreticiler, eleman sorununun giderek artmasından dert yandı.

Yaşına rağmen performansı gençlere taş çıkartıyor

Denizli’de yaşayan 64 yaşındaki Zehra Zeybek, ilerlemiş yaşına rağmen geçimini mevsimlik işçilik yaparak kazanıyor. Zeybek, yaşının getirdiği zorlukların yanı sıra hayat şartlarıyla da başa çıkarken, çalışma azmiyle de takdir topluyor. Enerjisi ile mesai arkadaşlarını da moral ve motive eden Zeybek, çalışma hırsı hem gençlere hem de yaşıtlarına örnek oluyor.

“Bizim elimiz toprağa değmeyince karnımızı doymuyor”

Her gün erken saatlerde kalkarak tarlalarda arkadaşlarıyla birlikte meyve haşatına katılan Zehra Zeybek, ömrünü bu işe adadığını ve sağlığının yerinde olduğu sürece mesleğini sürdüreceğini söyledi. Gençlere topraktan durmamalarını tavsiye eden Zeybek, “Ben 64 yaşındayım. Bu yaşımda çalışıyorum ama gençler çalışmıyor. Gençler çiftçiliği talep etmiyor. Ben çocukluğumdan beridir hep tarlalarda çalışıyorum. Çünkü çiftçiliği çok seviyorum. Bizim elimiz toprağa değmeyince karnımızı doymuyor. Bu işi devam ettirmeyi düşünüyorum. 14 yılı aşkındır mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Bu işi Allah izinliyle sağlığım elverişli oldukça sürdüreceğim. İş bulamayan gençler, gelsin tarlalarda çalışsın. Çiftçilik çok güzel” dedi.

“En büyük sıkıntımız işçi sıkıntısı”

Tarımda istedikleri sayıda çalışacak eleman bulamadıklarını belirten üretici Mustafa Işık ise “Köyümüzde şu an nar sezonunun bitimine yaklaşıyoruz. İhracat ve pazarlamada hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ürünlerimizde de ciddi bir talep var ama buradaki en büyük sıkıntımız işçi sıkıntısı. Tarımda istediğimiz sayıda çalışacak eleman bulamıyoruz. Zamanında yapılamayan hasat, bütün ovada sıkıntı oluşturuyor. Burada çalışan işçilerimizin en genci 50 yaşında bulunuyor. Bu işçilerimizin içerisinde 70-72 yaşında çalışanlarımız da var. Gençlerden hemen hemen hiç talep gelmiyor. Tarım yabana atılacak bir sektör değil” ifadelerini kullandı.

“Her geçen gün açığımız artıyor”

Eleman sıkıntısından dolayı işe alımlarda işçilerin eğitimlerine bakmadıklarını belirten Mustafa Işık, “Ciddi anlamda kendisini yetiştirmiş tarım elemanlarına ihtiyacımız var. Burada eğitimli, eğitimsiz işçilik dahil çok ciddi anlamda istihdam açığımız var. Suriyeli ve Afganlar başta olmak üzere yabancı çok çalışanımız bulunuyor. Yevmiye ortalama yapılan işe göre değişiyor. Günlük 250-300 lira bandında ve aylık 7 ile 9 bin lira gibi para kazanma imkanı varken, ona rağmen işçi sıkıntısı çekiyoruz. Yalnızca bizde değil tüm çevre köy ve ovalarda bu sorun mevcut. Burada yaklaşık günlük 40 ile 50 kamyon mal işlenip çıkıyor. Günlük 40 ile 50 kamyon ürünün işlenmesi için yaklaşık 3 bin insana yakın çalışan olması lazım. Her geçen gün açığımız artıyor” diye konuştu.