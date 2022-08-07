Bursa’da sezonu tarlada 3 liradan açan karpuzun fiyatı 80 kuruşa kadar düştü. Karpuzun kilosu pazarda ise 4-5 liradan satılıyor.

Bursa’da sezonu tarlada 3 liradan açan karpuzun fiyatı 80 kuruşa kadar düştü. Karpuzun kilosu pazarda ise 4-5 liradan satılıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yetişen karpuzlar Türkiye’nin çok sayıda iline gönderiliyor. Kalitesi ve lezzetiyle ön plana çıkan karpuzlar, bu yıl tarlada kilosu 3 liradan satılmaya başladı. Ürün bollaştıkça ise fiyatı 80 kuruşa kadar düştü.

Tarlada 80 kuruş olan karpuzun pazarda 4-5 liradan satıldığını ifade eden üretici Ersin Demir, "Bu karpuz sezonu iyi açtı, 3 liradan ürünümüzü satıyorduk. Ürün bollaştıkça fiyat 80 kuruşa kadar düştü. Bunun sebebi ürünün bol olması" dedi.