Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hasadı yapılmış bir arpa tarlasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile ağaçlık alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Karsak Mahallesi altında bulunan hasadı yapılmış bir arpa tarlasında meydana geldi. Tarla kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda arpa tarlasını sardı. Yangını farkeden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahale ise Asil Çelik itfaiye ve güvenlik ekiplerinden geldi. Daha sonra olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletmeye bağlı Arazözler yangına müdahale etti. Yangın arpa tarlasının çevresindeki koruluk ve ağaçlık alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.