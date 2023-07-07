Adana’da kurulmaya başlanan Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas OSB alanı dron ile görüntülendi. Alanda Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı laboratuvarın inşasına başlandığı görülürken, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz tarla balıkçılığının ekonomiye yıllık 450 milyon dolar katkı sağlayacağını belirtti.

Adana Karataş Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB), Adana ili Karataş ilçesi, Adalı Mahallesi’nde Ceyhan Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü yerdeki yaklaşık 6 bin 500 dekar alanda kurulacak. Alan içerisinde kurulacak havuzlarda tatlı su, acı su ve deniz suyunda yaşayabilen su ürünleri üretilecek.

Çipura, levrek, granyöz, lahoz, mercan, sazan, tilapia, karabalık gibi türler akışkan sistem denilen, suyun havuzların bir tarafından girip karşı tarafından drene edildiği sistemlerde üretilebilirken, yabancı türlerin ancak kapalı devre üretim sistemi denen bir teknikle üretimlerinin söz konusu olacağı ifade edildi. TDİOSB’nin faaliyete geçmesi ile yılda 60 bin ton su ürünleri üretimi yapılması, büyük bir bölümü kadın olmak üzere yaklaşık 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Ayrıca bölgede enerji ihtiyacı, saha içerisinde planlanan 20 megawatt güneş enerjisinden karşılanacağı öğrenildi.

Alan dron ile görüntülendi

Öte yandan, Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas OSB alanı dron ile görüntülendi. Alanda Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı laboratuvarın inşasına başlandığı görüldü.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Topuz, “Bölgemizde Cumhurbaşkanımızın tarla balıkçılığı ile ilgili bir projesi vardı. Bu projede hayata geçmek üzere. 58 civarında çeşitli boyutlarda havuzlar olacak. Projeyle yıllık 450 milyon dolar ülke ekonomisine katma değer sağlaması bekleniyor. Bu sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en büyük tarla balıkçılığı projesi. Şu anda projemizde Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı laboratuvarın inşasına başlanıldı. Ayrıca bölgeye 7-8 kilometre mesafedeki Bebeli Mahallesi’nde topraksız tarımla ilgili OSB’de kurulacak. Her 2 projede altyapıyla ilgili süreç tamamlandı. Bakanlık Temmuz ayının sonuna doğru ihaleye çıkacak. İnşallah hızlı bir şekilde projemiz ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

“Talep çok fazla”

2 projenin Adana’ya çok ciddi kazanımlar sağlayacağını belirten Topuz, kullanılan alanların tarıma elverişsiz topraklar olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Burası Avrupa’nın en büyük deniz ürünlerinin üretileceği bir alan haline gelecek. İnşallah sadece Türkiye içerisinde değil yurt dışına da ürünler yollanacak ve ciddi bir katma değer sağlanacak. Bebeli Mahallesi’ndeki çalışmada ise topraksız tarım ile konserve fabrikaları kurulacak. Karataş marka olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye Yüzyılı olması noktasında Adana’nın da ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak bu projelere özellikle yurt içi ve yurt dışından çok ciddi talepler var.”

Öte yandan Başkan Topuz, denizde kurulacak kafes balıkçılığıyla 100 bin ton deniz ürününün de kurulacak fabrikalarla ekonomiye katkı sağlayacağını kaydetti.