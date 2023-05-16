Tokat’ta tarlada açan yabani sarı çiçekler görsel şölen oluşturdu.

Tokat’ta şehir merkezinde bulunan tarlada açan yabani sarı çiçekler görenlerin dikkatini çekiyor. Yağışların çok olmasıyla boyları insan boyuna ulaşan yabani çiçekler, sarı rengiyle görsel şölen oluşturdu. Adeta sarı renge boyanan tarlada vatandaşlar fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor. Kentin yüksek kesimlerinden bariz olarak görülen tarlanın görsel güzelliği havadan görüntülendi.

"Boyları insan boyuna yaklaşmış"

Çiçeklerin görsel şölen oluşturduğunu belirten Ahmet Buğrahan Dede, "Burada çiçekler görsel bir şölen oluşturmuş, ben de tarlaya bakmaya geldim. Yanında bulunan tarla nadasa yatırılmamış olsaydı orası da aynı olacaktı. Bu yıl Tokat’ta yağışlar fazla oldu, bu çiçekler de yağışlardan faydalanmış olacak ki boyları insan boyuna yaklaşmış. Değişik bir görüntü oluşturduğu için bizleri hayrete düşürdü. Ben de onun için geldim buraya fotoğraf çekildim" dedi.

"Görsel şöleni ise gayet güzel keyif verici"

Çiçeklerin insan boyuna yaklaştığını belirten Yunus Dede, "Çiçekler burada kendiliğinden yetişmiş. Çiçekler burada dikkatimizi çekti biz de geldik baktık. Buradaki çiçeklerin boyu insan boyuna yaklaşmış durumda. Görsel şöleni ise gayet güzel keyif verici" şeklinde konuştu.