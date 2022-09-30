Müzisyen ve iş adamı Nasuh İstanbuli, sosyal medya platformu İnstagram’da ulaştığı 5 milyon 400 bin takipçi sayısıyla dikkatleri üzerine çekerken, 5 milyon 700 bin takipçisi bulunan Tarkan’ı da zorluyor.

Müzisyen ve iş adamı Nasuh İstanbuli, sosyal medya platformu İnstagram’da ulaştığı 5 milyon 400 bin takipçi sayısıyla dikkatleri üzerine çekerken, 5 milyon 700 bin takipçisi bulunan Tarkan’ı da zorluyor.

Yaptığı müzikler ile özellikle Arap ülkelerinde çok fazla hayranı bulunan, sosyal medyayı faal kullanan ve yaptığı paylaşımlarla her geçen gün takipçi sayısını arttıran Nasuh İstanbuli, 5 milyon 400 bin takipçi sayısını geçti. 5 milyon 700 bin takipçili Türkiye’nin mega starı Tarkan’ı yakalayan İstanbuli, sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de sevilerek takip ediyor. İstanbuli, 3 farklı dil ile paylaşımlar yaparak, farklı coğrafyalardan da takipçi almaya devam ediyor. Şiir ve müzik üzerine farklı yorumlar yaparak takipçilerine hemen hemen her gün yeni paylaşımlarla etkileşimi arttırıyor.

Bunun dışında özel bir TV kanalında yaptığı röportajlarla da gündeme gelen İstanbuli, medya sektöründe de faaliyet gösteriyor.