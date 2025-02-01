Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi" toplantısı, İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

İl Müdürü Esra Uzun başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ" kapsamında Düzce’de yürütülen danışmanlık hizmetleri hakkında komite üyelerine bilgi verildi ve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Akçakoca Ziraat Odası’nda görevli Tarım Danışmanı Esra Kara, yürüttüğü çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Düzce’de, Arı Yetiştiricileri Birliği, Fındık Satış Kooperatifi ve Akçakoca Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde görev yapan toplam üç tarım danışmanının faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda, "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" kapsamında bu zararlıya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi yönünde karar alındı. Toplantı, mevcut durum değerlendirmesi ile yapılacak çalışmalar hakkında komite üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.