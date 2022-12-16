Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda Tarımsal Yayım Danışmanlık İl Teknik Komitesi üyeleri bir araya geldi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda Tarımsal Yayım Danışmanlık İl Teknik Komitesi üyeleri bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Veteriner Hekimleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Tepebaşı, Odunpazarı ve Çifteler Ziraat Odası Başkanlıkları, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Pancar Ekicileri Kooperatifi ve İnönü Süt Üreticileri Birliği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; daha önce alınmış olan kararlar sonucunda yapılan çalışmaların yanında, tarım yayımcısı ve danışmanlarına verilecek eğitimlerin konuları görüşüldü. Bununla beraber daha sağlıklı ve verimli bir tarımsal üretim için tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin önemine vurgu yapılarak bu hizmet alımının nasıl yaygınlaştırılabileceği konusunda istişarelerde bulunuldu.