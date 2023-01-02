Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir’de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi üreticilere tanıtıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir’de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi üreticilere tanıtıldı.

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’ndan destek alarak hayata geçirdiği Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi’yle örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Havanın ve toprağın sıcaklık, yağış, rüzgar, nem, güneşlenme değerlerini belirleyerek bu değerlerin anlık ve uzun süreli kayıt altına alınmasını, elde edilen değerleri ise bitkisel üretim için yorumlayarak üreticiye sunan ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi, kentte faaliyet gösteren üreticilere tanıtıldı. Metos firma yetkilisi Ziraat Mühendisi Fikriye Berk tarafından yapılan sunumda, hayata geçirilen projeyle ilgili detaylı bilgiler verildi ve üreticiye sağlayacağı faydalardan bahsedildi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına üreticilerin yanı sıra kırsal mahalle muhtarları ve Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu yöneticileri de katıldı.

Tüm Tepebaşı kırsalına hizmet verecek

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ileri teknolojinin kullanıldığı ve Türkiye’ye örnek olan Akıllı Şehir projesinin yanında tarımda da kullanılan teknoloji ile hem üretici hem de tüketiciye önemli katkılar sunulduğuna dikkat çekiyor. Eskişehir’de ilk defa uygulanan proje çerçevesinde; Tepebaşı’nda tarımsal faaliyet gösterilen 477 bin 769 dekar alanı kapsayacak şekilde 5 mahallede istasyonlar kuruldu. Ayrı iklimsel özelliklere sahip Beyazaltın, Cumhuriyet, Kavacık, Yusuflar ve Takmak mahallelerinde kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları, tüm Tepebaşı kırsalına hizmet verecek.

Üreticiler de hayata geçirilen projeden duydukları memnuniyeti belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.