Samsun’da bir lise öğrencisi, çiftçilerin üretimde bilinçli kararlar alabilmeleri için tarım arazilerindeki verileri ve uydu sistemi üzerinden elde edilen harita bilgilerini analiz ederek, tarımsal üretim için en uygun bitkiyi belirleyecek bir yazılım geliştirdi. Öğrenci bu projesi ile katıldığı bir yarışmada Türkiye birincisi oldu.

Vezirköprü Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Fahrettin Altun, Erzurum’da gerçekleşen Türkiye’nin farklı şehirlerinden 100 takımın katıldığı Gelecek Tarımda Yarışması’nda ’NETQ AI’ projesi ile lise kategorisinde Türkiye birincisi oldu. 30 bin TL ödül kazanan Altun, yapmış olduğu proje ile çiftçilere bilinçli kararlar alabilmeleri için güçlü bir rehber sunuyor.

Projesi hakkında bilgi veren Altun, "NETQ AI, BEFO Yazılım tarafından geliştirilen ileri teknolojiye sahip bir tarım çözümüdür. Proje, tarım arazilerindeki verileri ve uydu sistemi üzerinden elde edilen harita bilgilerini analiz ederek, tarımsal üretim için en uygun bitkiyi belirler. Yapay zeka algoritmalarıyla işlenen bu veriler sonucunda, çiftçilere maksimum verim sağlayacak ürünler önerilir. NETQ AI’nın amacı, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilere bilinçli kararlar alabilmeleri için güçlü bir rehber sunmaktır. Bu sayede, tarım alanlarının potansiyelini en üst düzeye çıkararak sürdürülebilir ve karlı bir tarım yapılmasını sağlar. NETQ AI, tarımda verimliliği artırarak çiftçilerin karşılaştığı belirsizlikleri minimize etmek için önemli bir çözüm sunar" dedi.

"Tarımın teknolojik yeniliklerle desteklenmesi gerektiğine inanıyorum"

Altun şunları söyledi:

"Gelecek Tarımda Yarışması’na katılma amacım, tarımda verimliliği artıracak yenilikçi çözümler geliştirerek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak oldu. Tarımın geleceğin en önemli alanlarından biri olduğuna ve teknolojik yeniliklerle desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Yarışmaya katılarak hem bu vizyonumu ortaya koymak hem de tarıma yönelik sorunlara çözüm sunmak istedim. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekiplerle bilgi paylaşımında bulunarak, tarımsal üretimi daha verimli ve sürdürülebilir hale getirme hedefimi gerçekleştirmeyi amaçladım. BEFO Yazılım, çeşitli sektörlerdeki yenilikçi projelerini geliştirmek ve seri üretime geçebilmek için sponsor arayışındadır. Hedefimiz, sürdürülebilir çözümler sunarak Türkiye’nin öncü firması olmaktır. Sponsor desteğiyle projelerimizi hayata geçirerek, daha geniş kitlelere ulaşmayı ve etkili çözümler sunmayı amaçlıyoruz."