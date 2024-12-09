Yuntdağı’ndaki 31 mahalleyi kırsal mahalle statüsüne geçirmek için adım atan Yunusemre Belediyesi, bölgedeki Yayla Mahallesi’ndeki tarımsal sulama sistemini faaliyete geçiriyor. Sistem sayesinde mahalle sakinleri katma değerli ürünler üretecek.

‘Güçlü çiftçi, güçlü Yunusemre’ diyerek kırsal kalkınma hamlelerine öncelik veren Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde bulunan 31 mahallesini kırsal mahalle statüsüne kavuşturmak için harekete geçerken, bölgede bulunan Yayla Mahallesi’nde ise yılların hasretine son veriyor. Uzun yıllar önce bölge halkının tarımsal sulama yapması için kazılan sondajda teknik problemler gideriliyor. 180 metrelik sondajda bulunan 22 kilowattlık dalgıç saatte 28 ton suyu depoya basacak. 320 dekarlık alanda kapalı sistem damlama sulama sistemi kullanılarak yeraltından temin edilen su tasarruflu olarak üreticinin tüketiminde olacak. Bölgede yoncadan zeytine, domatesten bibere pek çok katma değerli ürün yetiştirilerek halkın ekonomik gücünün artırılması sağlanacak.

Yılların hasreti son buluyor

Mahallelerinde tarım ve hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, tarımsal sulama sisteminin önemine dikkat çeken Yayla Mahalle Muhtarı Ramazan Kahraman, 13 yıllık hasretin son bulduğunu dile getirdi. Kahraman, “Bu sistem 13 yıl önce kurulmuştu. Bu süre boyunca sistemin hasretini çektik. İnşallah önümüzdeki günlerde hizmete alınarak mahallemizin tarımsal sulamasına katkı verecek. Uzun zamandır beklediğimiz tarımsal sulama sistemimiz mahallemizin sakinlerine ekonomik katkı sunacak. 320 dönüme yakın bir arazimiz suya kavuşacak. Umarım bu sistem ilerleyen süreçte de büyüyerek devam eder. Yapılan hizmet için başta Semih Başkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kırsal kalkınma bu gibi projelerle olur”

Bölgede hayvancılığın da önemli bir gelir kaynağı olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Fevzi Dolgun ise kırsal kalkınmaya verdiği destekten dolayı Başkan Semih Balaban’a teşekkür etti. Dolgun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşımız böyle hizmetleri bekliyor. Sulama tarım gayet iyi. Ekonomik olarak katkı sağlar ancak tarımsal sulama sisteminin büyütülmesi de gerekiyor. Burada domatesten bibere, zeytinden yoncaya pek çok ürün yetişiyor. Halkımız için önemli bir gelir kaynağı sağlayacak olan hizmeti uzun zamandır bekliyorduk. Kırsaldan kalkı nma bu gibi hizmetlerle olur. Semih Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sistemin kapsama alanı genişletilecek

Yayla Mahallesinde bulunan tarımsal sulama sisteminin bölge halkının kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, üreticilerin sorunlarını çözmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Balaban açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Üreticimizin yüzü gülsün diye uzun zamandır sorunlarının çözülmesi beklenen Yayla Mahallesi tarımsal sulama sistemini aktif ediyoruz. Mahallemizde 320 dekar arazi can suyuna kavuşacak. Yaz aylarında çiftçimizin sulama sorunu yaşamaması için elimizden gelen desteği halkımıza sunmaya devam edeceğiz. İnşallah tarımsal sulama sistemimizi büyüterek halkımızın hizmetine sunacağız.”

Yayla’da katma değerli ürünler yetitirilecek

Sondaj 180 metre derinliğe sahip iken elektrik şebekesinden sağlanan enerji ile yeraltından çıkartılan saatte 28 ton su 700 metre uzaklıktaki depoya basılıyor. Mahalledeki depoda biriken su, yeraltında bulunan borular aracılığı ile 320 dönüm büyüklüğündeki araziye can suyu oluyor.