Tarım, hayvancılık, gıda ve beslenme alanlarında insanlığın bugün karşı karşıya olduğu sorunlar konusunda çözüm odaklı politikalar ve projeler üretmesi hedefiyle Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) kuruldu. Kuruluşun yönetim Kurulu başkanlığını ise 59, 60, 61, 62. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan Mehmet Mehdi Eker üstlendi.

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker önderliğinde Türkiye’nin tarım politikalarına yol göstermesi amacıyla Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) kuruldu. Merkezi Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan kuruluş, ülkedeki ve küresel gelişmeleri izleyerek, tarım sektörü ve paydaşlarının beklenti ve talepleri doğrultusunda projeler hazırlayacak ve raporlar yayımlayacak. Bunun yanı sıra tarım, hayvancılık, gıda ve beslenme alanlarında insanlığın bugün karşı karşıya olduğu sorunlar ve dengesiz beslenme konusunda da çözüm odaklı politikalar oluşturması amaçlanan TARPOL’da verimlilik, etkinlik, tarafsızlık, çevreye duyarlılık değerleri ile gıda güvenilirliği, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri, iklim değişikliği gibi birçok alanda çalışmalar yürütülecek.

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, kuruluşun merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eker, tarımın gıda, beslenme, ormancılık, su ürünleri ve bunlarla ilgili girdi ve tedarik kesişim alanında yer aldığına dikkat çekti. Dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda güvenliği sorununa TARPOL’daki entelektüel birikimle çözümler bulunmaya çalışılacağının aktaran Eker, “Bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak tecrübelerimizi gerek Anadolu’daki çiftçilerimiz ve yetiştiricilerle, gerek akademiyle ve kamu kuruluşlarındaki tecrübeli arkadaşlarımızla Türkiye’nin bu sahadaki birikimini biz görünür hale getirmek istiyoruz” dedi.

Tarım politikalarında hikmetle hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Eker, “Modern dünyada karşı karşıya kaldığımız sorunlar hikmetsiz bilgiden kaynaklanıyor. Hiçbirimiz tabiatın bir parçası olduğumuzu ve birlikte yaşamak zorunda olduğumuzu unutmadan, tabiatı tahrip etmeden biz nasıl bir üretim yaparız? Bunu benimsemeden ve özümsemeden, buna uygun politikalar yapmadan ve geliştirmeden dünyayı güvenli bir yer olarak tutamayız” diye konuştu.

Eker, günümüzde yaşanan iklim değişikliği, salgın hastalıklar, afetler, savaşlar ve ticari ambargoların gıda arz güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Eker, küreselleşme, yoksulluk, demografik yapı ve tüketim alışkanlıklarındaki büyük değişimlilerin yüz milyonlarca insanı kronik açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya getirdiğini de dile getirdi. Söz konusu sorunlara çözüm arayışı içerisinde olacaklarını ekleyen Eker, tamamlanan çalışmaların ardından bilimsel raporların yayımlanacağını aktardı.