Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Belediyesince hayata geçirilen Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesi’nin açılışı yapıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Tarım Yaşam Alanının içerisinde tarım müzesi, ata tohum uygulama ve çoğaltma alanı, toprak odası, dikim atölyeleri ve aromatik bitki dikim alanı gibi bir çok bölüm bulunuyor. Müze ve yaşam alanıyla ziyaretçilere tarımın her aşamasını keşfetme fırsatı sunulurken, tarım alet ve ekipmanlarından başlayarak, yeni tarım modellerinin işleyişine ve kademeli süreçlere kadar her detay yer alıyor.

Tarımın önemine vurgu yapan Başkan Bozdoğan, “Server Tanilli'nin tarımla ilgili olarak söyledikleri gerçekten çok önemliydi. 'Yarı tarımdan yarı sanayiye geçmiş olan toplumlar bir gün yok olmaya mahkûmdur. Eğer ki tarımı tam anlamıyla işler hale getirip sanayiye geçerseniz her zaman kazanırsınız' der. Eminim hepiniz anımsıyorsunuzdur, 22 tane fabrika Tarsus'ta bir günde kapandı. Fabrikalar kapandıktan sonra tarımdaki yaptığımız yanlışları, hataları daha fazla anladık" dedi.



"Marka olacak bir kent Tarsus"

Tarsus’un tarım alanında büyük bir marka değere sahibi olduğunu kaydeden Bozdoğan, “Burası Çukurova, tarımın ana yeri. Diğer taraftan sanayi olarak düşündüğünüz zaman da Marmara'dan sonra en değerli, en kıymetli bölge. Sadece tarımıyla değil, sanayisiyle, lojistik merkeziyle gerçekten ileride marka olacak bir kent Tarsus. Elbette ben konuşmalarımda bazen anlatırken Tarsus'tan ilçe olarak asla bahsetmiyorum. Burası Türkiye'deki hemen hemen bütün illerden, hem marka olarak hem de değer olarak daha yüksek bir potansiyeli olan bir yer. Ama gerçek var ki, buranın il olması için de halkımızla birlikte el ele büyük bir mücadeleye başladık. Bu devam edecek. Çukurova'nın geçmişten günümüzü temel geçim kaynağı olan tarımın, aslında her yönüyle ele alınması tarımla ilgili tarihsel ve kültürel değerlerin ön plana çıkartılması, bu materyallerin toplanaraktan sergilenmesi ve eğitim amacıyla tanıtımının yapılması için böylesine önemli bir yerin, bir an önce işler hale gelmesi için ekibim gerçekten anlamlı bir çatışma ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Açılışı gerçekleştirilen Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesinin içeriğine değinen Bozdoğan, “Burada tarım kütüphanesi olacak. Burada bitki sağlığı araştırma hastanesi olacak. Tohum saklama odası olacak. Tarım makineleri aletleri olacak. Kara saban, tırpan gibi aletler olacak. Yine çatıdan, çamurdan yapılan hu evi olacak. Hayvansal üretim ve çiftçilerin yöresel kültüre uygun olan kıl çadırı olacak. Ata tohumu, üretim ve çoğaltma merkezi olacak. Tıbbi aromatik bitki üretim alanı olacak. Tropik meyve yetiştirme alanı, narenciye yetiştirme alanı ve en önemlisi dinlenme alanları. Göreve geldiğimde yeşilin betona oranı 9.2 olan bir kentti. Ve bugün Tarsus'ta 13.2 oldu” diye konuştu.



"84 çeşit ata tohumuna sahibiz"

Tarsus’ta tarımın değerini bilerek her zaman artırmayı hedeflediklerini ifade eden Bozdoğan, şöyle devam etti; "Bu koruluk alanlarının ve yeşil alanlarının önemi, özellikle sağlık açısından düşünecek olursanız ciddi anlamda bir toplumun yaşam kalitesini yükselten en önemli öğeler. Covid-19 ortaya çıktığı zaman insanlarımız doğa turizmine yöneldi. Tarımın değerini daha çok iyi anlamaya başladılar. Göreve geldiğim günden beri ısrar ettiğim biyodinamik tarımın, Tarsus gibi yerdeki tarımın ana merkezlerinin bir yerinde çok aktif hale gelmesi ve küçük üreticilerimizin tamamen buna yönelmesi için de elimizden gelen çalışmaları yaptık. Bugün 84 çeşit ata tohumuna sahibiz.”