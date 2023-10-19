Muğla Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kurulan ve kooperatifleri bir araya getirerek kazançlarını arttırmayı hedefleyen Tarım Güçbirliği Kooperatifi 900 litre lavanta, adaçayı ve kekik yağı satışı gerçekleştirerek üreticilere katkı sağladı.

Muğla sınırları içerisinde üretilen ve Büyükşehir Belediyesi Distilasyon tesisinin büyük katkı sağladığı tıbbi aromatik bitkilerden 300 litre kekik yağı, 300 litre adaçayı yağı, 300 litre lavanta yağı elde edildi ve satışı Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi aracılığıyla gerçekleştirildi.

Güçbirliği ile ilk satış yurtdışına 3 ton tahinle yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde kurulan Tarımsal Güçbirliği Kooperatifi 900 litre lavanta, adaçayı, kekik yağı satışından önce de İspanya, Fransa ve Kore’ye 3 ton tahin, Katar, İsviçre, Almanya, İngiltere ve Fransa’ya 2 ton çağla turşusu, büyük marketler zincirine çilek satışlarını gerçekleştirmiş, üreticilere büyük katkı sağlamıştı.

Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk, Muğla’nın verimli topraklarında üretilen ürünleri yurt içi ve yurt dışına kooperatifler aracılığıyla pazarlamaya, üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesini sağlamaya devam ettiklerini açıkladı.

Fatih Öztürk; “Bölgemizde üretilen kekik, adaçayı, lavanta, defne, biberiye, nane, okaliptüs, karabaş otu gibi ürünleri Muğla Büyükşehir Belediyemizin kurduğu Distilasyon tesisinde işleyerek katma değer oluşturuyoruz. Bu sayede üreticilerimizin ürünleri değerlenmiş oluyor ve kazançlarımız artıyor. Muğla bölgesinde üretilen diğer ürünler ile ilgili de Muğlalı üreticilerimizin kazanması için yerel, ulusal, uluslararası görüşmelerimiz devam ediyor. Bugüne kadar yurtiçi ve yurt dışına susam, tahin, çilek satışları gerçekleştirdik ve büyük marketler zinciri ile anlaşmalar yaptık. Üreticilerimizin kazanması ve üretmesi için Güçbirliği ile olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Gürün; “Üreten köylümüz, kooperatiflerimiz Muğla’da tek yumruk oldu”

Muğla’nın verimli toprakları, başat ürünleri ile Türkiye’nin çok önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’da oluşturdukları Tarımsal Güçbirliği Kooperatifi ile üreticinin emeğinin karşılığını fazlasıyla aldığını belirtti.

Başkan Gürün; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluşunun 100.yılına girerken, onun gösterdiği hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Üreten köylü milletin efendisidir diyen ve tarıma, üretime büyük önem veren Ata’mızın yolunda bizlerde bereketli topraklara sahip Muğla’mızda üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmak için çalışıyoruz. Yerel tohumdan, toprak analizine birçok hizmeti hayata geçirdiğimiz Muğla’mızda üretim kooperatiflerimizi de tek çatı altında topladık. Üreten köylümüz ve onların ürettiği ürünleri güçlerini birleştirerek pazarlayan kooperatiflerimiz Muğla’da tek yumruk oldu. Muğla’mızın ürünleri Edirne’den Kars’a, İspanya’dan Fransa’ya ulaşıyor, üreticimiz kazanıyor, Muğla kazanıyor” dedi.