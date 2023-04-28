Resmi Gazetede yayımlanan tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile çiftçinin sulama giderlerinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak.

Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, 26 Nisan’da resmi gazetede yayımlandı. Alınan kararla, sulama birlikleri ile kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında tarımsal üretim yapan çiftçilerin, 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor. Bu çerçevede gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, konuyla alakalı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanımızın kararıyla; çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50’sini karşılayacağız. Devletimiz, alın ve akıl terini üretimle buluşturan çiftçisini desteklemeye devam ediyor. Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimizin 2023 yılı tarımsal amaçlı su kullanım bedellerinin yüzde 50’sini karşılayarak, eli öpülesi çiftçimize yaklaşık 4,5 milyar TL destekte bulunmuş olacağız. Alın ve akıl terini üretimle buluşturan, toprağımıza bereket katan çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Karara göre 2023 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilerin tarımsal sulamadan kaynaklı su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50’si destek olarak ödenecek. Sulama birlikleri tarafından kendi usul ve esaslarına göre belirlenen su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50’si öncelikle su kullanıcısı üretici tarafından ilgili sulama birliğine ödenmesi şartıyla su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan yüzde 50’si ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili bütçesinden üreticiler adına sulama birliklerine yatırılacak. Ayrıca 1163 sayılı kanun çerçevesinde kurulan sulama kooperatifleri tarafından kendi usul ve esaslarına göre belirlenen su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50’si Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın ilgili bütçesinden üreticilere ödenecek.