Yüreğir Belediyesi, deprem bölgesinde bulunan ilçede olası bir afette yıkımların önüne geçmek için radikal önlemler almaya hazırlanıyor. Yüreğir’in hem deprem kuşağında hem de yumuşak zeminli ova üzerinde kurulduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İlçemizde yatay mimariyi özendirecek projeleri destekleyeceğiz" dedi.

Yüreğir Belediyesi, deprem bölgesinde bulunan ilçede olası bir afette yıkımların önüne geçmek için radikal önlemler almaya hazırlanıyor. Yüreğir’in hem deprem kuşağında hem de yumuşak zeminli ova üzerinde kurulduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İlçemizde yatay mimariyi özendirecek projeleri destekleyeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli ve Adana’nın da içinde bulunduğu 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Yüreğir Belediyesi imar ve şehircilik konusunu masaya yatırdı. Kat yüksekliği ve ruhsat gibi imarı ilgilendiren konularda ekiplerin çalışmaya başladığını belirten Belediye Başkanı Kocaispir, "Ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Bir yandan acılarımızı sarmak için el ele vereceğiz, diğer yandan bu felaketin tekrarlanmaması için ciddi önlemler alacağız" diye konuştu.

Yüreğir’de yıkım yaşanmamasının kimseyi rehavete sürüklememesi gerektiğini kaydeden Kocaispir, "Artık yapı üretimi, inşaat ve ruhsatlar konusunda çok daha titiz davranacağız. Bina yüksekliği ve yapı stokuna dair yeni standartlar öngören bir dizi karar aşamasındayız. Ekiplerimizin çalışmalarını tamamlaması ile birlikte yeni standartları kamuoyu ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Yerinde kentsel dönüşümü her zaman desteklediklerini ifade eden Kocaispir, "Göreve geldiğimizden beri kentsel dönüşüm konusundaki kararlı tutumumuzun ne kadar yerinde olduğunu gördük. Şehit Erkut Akbay ve Sinanpaşa mahallelerindeki kentsel dönüşümün önemi bir kez daha anlaşıldı. Yüreğir; gelişmeye, dönüşmeye açık bir yer. Modern ve güvenli yapılaşma konusunda Türkiye’ye örnek olma potansiyelimizi kullanacağız. Kat yüksekliğini azaltıp yatay mimariyi özendireceğiz. Böylece ilçemizde alışık olduğumuz mahalle kültürünü de yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Yüreğir’de ikamet etmek isteyen vatandaşların konut inşa etmek için tarım arazilerini satın almaması çağrısı yapan Başkan Kocaispir, şunları söyledi:

"Tarım alanları, yapısı itibariyle yumuşak zemin. Olası bir deprem bu alanlar için büyük tehlike arz eder. Bugüne kadar tarım arazilerinin imara açılmasına karşı net bir tavır sergiledik. Bundan sonra da buralarda yapılaşmaya asla taviz verilmeyecektir."