Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Okan Kara, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Okan Kara, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen TARIMKON Doğu Anadolu Bölge Başkanı Okan Kara, çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. TARIMKON’un dünya çapında 6,5 milyondan fazla üreticiye hizmet verdiğini belirten Başkan Kara, “Tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık, proje sahiplerini tek bir çatı altında ortak istişare ile ulusal-uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu tamamlayarak; Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, 16 idari departman, 11 federasyon, 3 kooperatif, 1 vakıf, 6 platform, 6 iş konseyi, dünyada ise 55 ülkede temsilciliği, 14 ülkede satış-pazarlama ofisi, uluslararası 23 iş birliği proje ortaklığı ile dünya çapında 6,5 milyondan fazla üreticiye hizmet vermektedir” dedi.

TARIMKON’un üreticilerini, ‘önce üretim, sonra pazar’ anlayışından, ‘önce pazar, sonra üretim’ anlayışına geçirmeye çalıştığına dikkat çeken Kara, “TARIMKON, uluslararası alanda ihracattan ithalata, yabancı yatırımlardan özel sektörün dış yatırımlarına, ulusal ve uluslararası arenadaki tedarikçilere yönelik yatırım, pazarlama, pazar araştırması, dış ticaret, eğitim ve proje hizmetleri üreten alanında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bu amaçlar doğrultusunda; kendisine misyon olarak, toplumumuzun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılaması ve biyolojik çeşitliliğini koruyarak toplumsal yarara dönüştürmesi, verimliliği artıran tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici-tüketici, arz-talep dengesini gözeten, modern, güvenilir, insan odaklı bir kuruluştur” ifadelerini kullandı.

TARIMKON’un uluslararası alanda Türkiye’yi tarım, gıda ve çevre sektöründe makroekonomik istikrarı yakalamış, küresel rekabet gücüne, lider girişimcilere ve markalara sahip, yüksek teknoloji üretebilen, yenilikçi, dünya ticaretinde önemli pay sahibi, alanında dünyanın önemli yatırım, finans ve AR-GE çağdaş standartlara sahip merkezlerden biri olması için çalıştığına vurgu yapan Başkan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çalışmalarımızın sonuçlarını ve planladığımız projelerimizi, TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel ve yönetim kurulu adına Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST programında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile görüşerek paylaştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, dünyadaki tarım ve ekonomi temsilcilerinin, dünya tarım ve gıda ekonomisin konuşulacağı bir zirveyi İstanbul veya Ankara’da yapmak istediğimizi bildirmemiz üzerine Cumhurbaşkanımız bu projeyi hemen yapmamız konusunda tarafımızı talimatlandırmıştır. Ayrıca, zaten halihazırda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde olan ve TARIMKON’un çözüm ortağı olduğu ‘Beni Hafife Alma Projesi’ ile, Türkiye’deki tüm kadın kooperatiflerini de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya getirerek, onların ülkemiz ekonomisine katkılarını gösterebilecekleri bir organizasyon yapmak istediğimizi bildirdik. Bu projemize de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi’den tam destek aldık. Bu projede en geç 2023 yılının ilk çeyreğinde yapılması konusunda programa alınmıştır. İnşallah çok kısa zamanda TARIMKON Genel Başkanımız Hakan Yüksel’in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile bu projelerin zamanlama ve proje detaylarını görüşmesini bekliyoruz."