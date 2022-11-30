Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde yapılan dünyanın en önemli örtü altı tarım fuarı Growtech’te Elmalılı kadın çiftçiler, inovasyon ürünü teknolojileri ve uygulamaları görme fırsatı yakaladı.

Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde yapılan dünyanın en önemli örtü altı tarım fuarı Growtech’te Elmalılı kadın çiftçiler, inovasyon ürünü teknolojileri ve uygulamaları görme fırsatı yakaladı.

Dünyanın en önemli örtü altı tarım fuarı Growtech, 23-26 Kasım tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde yapıldı. Tarıma katkı sunan pek çok paydaşa da ev sahipliği yapan fuarda seracılık, tohumculuk ve fidecilikte önemli paydaşlar ziyaret edildi, kadın çiftçilere sunumlar yapıldı. Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur’un organizasyonunda fuara katılan Elmalılı 40 kadın çiftçi, inovasyon ürünü teknoloji ve uygulamaları görerek, doku kültürü, CRISPR, IOT, hidroponik tarım, tarım robotları, sensörler ve çeşitli biyoteknoloji ürünleri hakkında bilgi aldılar.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, “Pandemiyle kesintiye uğrayan tüm sektörlere göre tarımın arka planında firmaların arı gibi çalışmaya, tarımın geleceğini planlamaya devam ediyor olmaları umut verici. Tarımın sürdürülebilirliği için tarımda üretilen her katma değer hem çitçinin maliyetlerini düşürüyor hem

de gıda fiyatlarının yükselmemesini sağlıyor. Bu bakımdan bu yıl ki Growtech izlenimlerim oldukça umut verici. Kadın çiftçilerin, tohumculuk şirketlerinin stantlarına ilgisi büyüktü. Türkiye Tohumcular Birliği’nin yaptığı çalışmalarının sonucu olarak tohumculuk şirketlerinin geldiği nokta Türk tarımının önemli bir başarısı . Bu alanda tüm dünyaya ihracat yapılıyor. Kadın çiftçiler de akıllıca sorular sorarak yetiştirebilecekleri çeşitleri öğrendiler” dedi.

“Kadın çiftçilerimiz Growtech’teki teknolojiyi örtü altı alanlarına taşıyor”

Growtech fuarının endüstrinin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi başaran nadir fuarlardan birisi olduğuna dikkati çeken Boğatimur, “Kadın çiftçilerimizin ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen çiftçilerin de fuardaki teknolojilere ve ürünlere oldukça ilgili olması önemli idi. Tohum, toprak bakım, bitki koruma/ besleme, sulama, fide gibi alanlarda stant açmış markalara ilgi gösterilmesi yetiştiricilik açısından takdire şayan dedi. Bizim çiftçilerimiz tarımsal üretim yaparken bir taraftan iklim kriziyle mücadele ederek ve girdi maliyetlerini düşürerek verimliliği artırmayı hedefliyor. Kadın çiftçilerimizin tarıma değer katmak için teknoloji kullanımının gerekliliğine inanmış olmaları emeklerimizin boşa gitmediğini gösteriyor. Bu anlamda kadın çiftçilerimizin Growtech fuarında binlerce bilim insanı, yüzlerce marka ve endüstrinin toplamına sahip çıkması ve desteklemesi sürdürülebilirlik için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Fuar sonrası bir fideliğe teknik gezi yapıldı.