Antalya’nın Aksu ilçesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 40 kız öğrenci, kesme çiçek serasında gerçekleştirilen hasada katılarak erkek öğrencilerle birlikte uygulamalı ders yaptı. Tarım lisesi olarak okullarında tropik meyve, sebze ve mantar ürettiklerini ifade eden Okul Müdürü Tülay Ateş, seralarda hasatlara katılarak, uygulamalı derslerle tarımın her alanında bilgi sahibi mezun öğrenci vermeye çalıştıklarını söyledi.

Antalya’nın Aksu ilçesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 40 kız öğrenci, kesme çiçek serasında gerçekleştirilen hasada katılarak erkek öğrencilerle birlikte uygulamalı ders yaptı. Tarım lisesi olarak okullarında tropik meyve, sebze ve mantar ürettiklerini ifade eden Okul Müdürü Tülay Ateş, seralarda hasatlara katılarak, uygulamalı derslerle tarımın her alanında bilgi sahibi mezun öğrenci vermeye çalıştıklarını söyledi.

Uygulamalı eğitim

Kesme çiçek serasında hasat, paketleme ve depolama konusunda uygulamalı eğitim yaptıklarını belirten Okul Müdürü Tülay Ateş, “Okulumuzda 146 öğrencimiz var. 12. Sınıflarımız 3 gün işletmelere staja gidiyorlar. İşletmeye gidemeyen uygulamalı dersi olan sınıflarımızda, dönüşümlü olarak iş birliği yaptığımız firmalara, hafta da bir gün seralarda farklı sektörleri görsünler diye hasatlara katılıyoruz. Bugün çiçek hasadına getirdik. Burası aynı zamanda öğrencimizin ailesine ait bir işletme. Tarım üzerine 10 çıraklık öğrencimiz burada eğitim alıyor. Çocuklar burada uygulamalı olarak kesme çiçeğin aşamalarını öğreniyor. Kesme çiçeğin hasat sonrası, paketleme, depolama gibi aşamaları görerek öğreniyorlar” dedi.

Tarımın her sektöründen destek alıyoruz

Okullarında küçük bir alanda da kesme çiçek üreteceklerini kaydeden Ateş, “Okulumuzun 600 metre kare alanda tropik meyve, sebze üretimi, mantar ve peyzaj üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bakanlığımızın talimatıyla lale dikimi yaptık. Sahada öğrencilerimizle seralarda uygulamalı eğitimlerimiz oluyor. Çiçek haricinde sebze, çilek, muz ve bitki klonlamayla ilgili öğrencilerimiz bilgi edinsin diye her sektörden destek alıyoruz. İmkân ölçüsünde farklı sektörlere ziyaretlerde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin aileleri üretici

Okullarında genelde ailesi tarımla uğraşan öğrencilerin çoğunlukta olduğunu ifade eden Ateş, “Çalışmak isteyen öğrencilerimiz ustalık belgesiyle mezun oluyorlar. Öğrencilerimizin bir çoğunun aile işletmeleri var. Kendi alanı dışında öğrencimiz yok diyebiliriz” dedi.

Ziraat Mühendisi olmak istediğini dile getiren öğrenci Fatma Tunç ise “İleride hedefim Akdeniz Üniversitesinde Ziraat Fakültesi okumak istiyorum. Bugün burada karanfil hasadı gerçekleştirdik. Karanfil haziran ayında ekilerek diğer haziran ayında sökümü gerçekleştirilen bir çiçek. Satışı Almanya, Romanya ve Hollanda’ya gidiyor. Ziraat Mühendisi olduğum zaman bahçe bitkileriyle ilgilenmek istiyorum” dedi.