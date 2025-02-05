Balıkesir’de düzenlenen Tarım Çalıştayı’nda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çiftçilerin zengin toprakların fakir üreticisi durumuna düşürüldüğünü belirtirken, "Balıkesir’de bu olsun istemiyorum. Zengin toprakların zengin çiftçisi ve üreticisi olsun istiyorum. Hayvancılık ve tarım sektörünü birlikte ele alırsak çiftçi kazanmazsa, üretici kazanmazsa ve bu işi evlatlarına aktaramazsa inanın köylerimizde kimse kalmayacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde tarım sektörünün sorunları ve geleceğinin masaya yatırıldığı Tarım Çalıştayı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Pamukçu Onhann Termal Otel’de düzenlenen toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye yetkilileri, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Geniş coğrafyaya ve zengin topraklara sahip Balıkesir’de "Zengin toprakların fakir çiftçisi" anlayışını ortadan kaldıracaklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarım sektörünün paydaşlarını buluşturan çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulundu. Günümüz şartlarında üreticinin toprağını terk eder duruma geldiğini belirten Akın, "Girdi maliyetleri aldı başına gidiyor. Çiftçiye sahip çıkan yok. Çiftçi ürettiğinin karşılığını alamıyor. Tarım, tek başına kaldı. Tarım, bu ülkenin geleceği. Bunu nereden biliyoruz? Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten. Atatürk, "Köylü milletin efendisidir" diyerek bunu vurgulamıştır. Mevcut durumda üretici, bir türlü kazanamıyor" dedi.

Zengin toprakların zengin çiftçileri

Küresel iklim krizinin en fazla etkileyeceği sektörlerin başında tarımın geldiğini ifade eden Akın, "Balıkesir’de kuraklık nedeniyle arıcılık, zeytincilik gibi tarımsal faaliyetlerde çok büyük düşüş var. Çiftçimiz, bugün zengin toprakların fakir çiftçisi durumuna düşürüldü. Balıkesir’de bu olsun istemiyorum. Zengin toprakların zengin çiftçisi ve üreticisi olsun istiyorum. Hayvancılık ve tarım sektörünü birlikte ele alırsak çiftçi kazanmazsa, üretici kazanmazsa ve bu işi evlatlarına aktaramazsa inanın köylerimiz daha da boşalmaya devam edecek. O nedenle geldiğimiz ilk günden beri "Tarımda Balıkesir Modeli" projesini hayata geçirdik. Tarımsal hasılada Balıkesir’i ilk beş kentten biri yapmak için "Tarımda Balıkesir Modeli"ni öne çıkarıyoruz" diye konuştu.

Köylü ürünlerini satmalı

Tarımın sürdürülebilirliği açısından tarımsal kooperatiflerin büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Akın, "Tarımsal kooperatifler bizim olmazsa olmazımız. Kadın kooperatiflerimize, ürettikleri ürünleri satabilecekleri yerler yapıyoruz. Yaşlı anne ve babalar, köyünde ürettiği ürünlerini satmak için pazara getiriyor. Yer bulmaya çalışıyor. Bu konuyu da tüm belediye başkanlarımızla konuşacağım. Özellikle köyde üretilen ürünlerin satıldığı yerlere ihtiyacımız var. Ben adayken bu konuyu söyledim. Çiftçimiz getirdiği ürünü satamadı. Bunu bir şekilde bizim almamız lazım. O amca ve teyzenin köyden getirdiği ürünü satın alarak bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bunun için bugün itibariyle bu konuyla ilgili çalışma arkadaşlarıma talimat veriyorum. Evlerine elleri boş değil kazançla dönmelerini sağlamamız lazım" şeklinde konuştu.

Balıkesir’de çiftçi yalnız değil

Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı bütçesini 500 milyon liraya yükselttiklerini hatırlatan Akın, "Çiftçi, Balıkesir’de çaresiz değil. Hayvan üreticisi kimsesiz değil. Allah şahit biz yanlarındayız. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Balıkesir’in imkânları çok geniş. Balıkesir Modeli, bütün Balıkesir’imizde üretilebilir arazilerin üretime açılmasıdır. Kendi ürünlerimi en yüksek değerde değerlendireceğiz. Kendi gastronomimizi bir festivalle Türkiye’ye duyuracağız. Bununla ilgili yeni bir hal binası sözüm vardı. O hal binasının etrafını buna uygun bir noktaya getireceğiz. Bu benim vaatlerimin içinde var. Altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız" diye konuştu.

Ortak üretim alanları yapılacak

Türkiye’de kırsal turizme ilginin en fazla olduğu ilin Balıkesir olduğunu ifade eden Akın, "Şu anda Balıkesir’e öyle bir göç akını var ki size anlatamam. Kırsal turizm yapılıyorsa bu da aslına uygun olmalı. Bu konuda da hassasiyet gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik bu konuda çok önemli. Balıkesir’de çıkış yolumuzun en önemli adımı tarımsal kalkınma. Sizin desteğiniz de çok önemli. Balıkesir’i büyütmek ve kalkındırmak bizim en büyük hedefimiz. Aynı zamanda ilimizde kanatlı hayvancılık sektörümüz de var. Kanatlı hayvancılıkta da tehlike sinyalleri var. Onda da sıkıntılar var. Sürdürülebilirlik olmadan büyük bir tekelleşme ile karşı karşıyayız. Yani onun için ben istiyorum ki, hatta bunun modelini de yapacağız. Arkadaşlarıma ben talimatı verdim. Bazı köylerde, hatta bu da benim seçim vaatlerim de vardı; ortak üretim alanları yapacağız. Hayvan kesim ve bakımıyla ilgili ağıllar yapılacak. Bunlar modern olacak. Oradaki o eski köy yaşamı geri dönecek. Bizim Avrupa’dan hiçbir farkımız yok. Üreten hak ettiğini alacak" ifadelerini kullandı.

Su kaynakları verimli kullanılmalı

Gelecekte su sıkıntısı yaşanmaması için su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine değinen Akın, bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa damla sulama yöntemleriyle ilişkin ortak bir çalışma başlattıklarını söyledi. Balıkesir’in geniş, konforlu ve donanımlı bir fuar merkezine ihtiyacı olduğunu belirten Akın, belirlenen üç alanda gerekli çalışmaların ve incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Tarım kenti Balıkesir

Balıkesir’in ülkenin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, "Hem bitkisel üretimde hem de hayvancılıkta büyük katkılar sunan ilimizde tarım sektörünün daha da güçlenmesi için bir araya geldik. Tarım sadece gıda üretimi açısından değil ekonomik kalkınma, istihdam ve kırsal kalkınma açısından da stratejik bir sektördür. Küresel iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, artan maliyetler ve değişen pazar dinamikleri gibi pek çok zorlukla karşı karşıya bulunsakta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın öncülüğünde başlattığımız "Tarımda Balıkesir Modelini" çalıştayımızda istişare ederek Balıkesir’i tarım ve hayvancılıkta öncü illerden biri olarak sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.