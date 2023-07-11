Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Talas Belediyesi, insansız hava aracı (drone) teknolojisini tarımsal ilaçlamanın ardından vektörel mücadelede de etkin bir şekilde kullanmaya başladı.

Bu yılın yaz başlangıcında açılışı gerçekleştirilen ve vatandaşların dinlenme ve piknik alanı olarak tercih ettiği ilk adresler arasında yer alan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı da drone ile ilaçlama uygulamasının ilk yapıldığı yer oldu. Uygulama çerçevesinde gölet yüzeyi ve çevresi drone ile ilaçlanarak vatandaşların daha konforlu bir alanda vakit geçirmeleri sağlanıyor. Binlerce metrekare alanın dakikalar içinde taranarak ilaçlanmasına imkan tanıyan uygulama ile hem etkin mücadele gerçekleştiriliyor hem de zamandan tasarruf sağlanıyor.

Başta sivrisinek olmak üzere sağlığa ve çevreye zararlı birçok vektörün ilaçlandığı biyolik larvasit uygulamasında insan sağlığına ve doğal ortama zarar vermeyen özel ilaçlar kullanılıyor. >