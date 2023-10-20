Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) destekleriyle temin edilen tarım makineleri çiftçilere dağıtıldı. Tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasıyla ürün kayıplarının azalması ve verimliliğin daha da artırılması hedefleniyor.

Bursa’da kırsal kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik makine ve ekipman desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak 15 ilçedeki kırsal mahalle muhtarlıklarına 33 adet salça makinesi ve 19 adet ceviz soyma makinesi dağıtımı yapıldı. Bunun yanında üreten kadınların desteklenmesi amacıyla da kırsal mahallelerdeki kadın kooperatif ve derneklerine de 3 adet erişte kesme makinesi, 1 adet hamur yoğurma makinesi ve 1 adet meyve kurutma fırını teslim edildi.

Orhangazi ilçesindeki makinelerin teslim törenine Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, HAGEL Meclis Başkanvekili Selami Ekeman ile Kadın kooperatif temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Gemlik’teki dağıtım töreninde Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ercan Barutçuoğlu da hazır bulundu.

İznik’te yapılan dağıtıma İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, Yenişehir’deki dağıtıma da Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel de katıldı.