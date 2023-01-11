Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ziraat Odası ve Tarsim ortaklığı ile çiftçilere tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ziraat Odası ve Tarsim ortaklığı ile çiftçilere tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası ve Tarsim ortaklığı ile yapılan tarım sigortaları bilgilendirme toplantısında çiftçilerin ürünlerinde yaşadıkları doğal afet zararları hakkında nasıl bir yol izleyebileceklerini anlatıldı. Yaşanan zararlarda sigorta şirketlerinin çiftçilerin yaşadıkları olumsuzlukların giderilmesi hakkında yaptıkları çalışmalarda programda anlatıldı.

Çiftçilere tarım sigortaları hakkında bilgilendirme yapan Tarsim Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş, “Tarsim ödemenin yüzde 50’sini karşılıyor. Tamamen devletin oluşturmuş olduğu bir havuz sistemi. Devlet ve sivil toplum örgütlerinin oluşturmuş olduğu bir yapı. Burada risk çok büyük, Karadeniz bölgesinde bir dolu yağışı olduğu zaman fındık bahçeleri bir anda hasar bırakabiliyor. Burada ise devletin desteği çok önemli. Sistem bu amaçla devlet destekli kuruldu. Bizim kesinlikle kar amacımız yok ama yaptığımız işte, doğruluk, şeffaflık, sürdürülebilirlik ana temasıyla yola çıktık ve kesinlikle sigortada zorunluluk yok. Biz kimseyi zorla sigorta sistemine dahil etmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararıyla da her sene prim desteğini açıklıyor. Sigorta yapmak için şartımız, çiftçi kayıt sistemine kayıt olmak” dedi.

Program çiftçilerin soruları ile sona erdi.