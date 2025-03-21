Isparta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında teknik personele eğitim toplantısı düzenledi. Toplantıda, bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine uygun kullanımı, numune alma ve analiz değerlendirme yöntemleri anlatıldı. Ayrıca, üreticilerin cezai işlemle karşılaşmamaları için zirai ilaçları doğru kullanmaları gerektiği vurgulandı.

Isparta’da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve insan sağlığının korunması amacıyla Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, numune alma, analiz değerlendirme ve idari yaptırımlar konularında detaylı bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine uygun kullanımının önemine vurgu yaparak, hatalı zirai ilaç kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Ticari değeri yüksek tarım ürünlerinden numuneler alınarak analiz edilecek

İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından elma, kiraz, kayısı, şeftali, ayva, üzüm, mantar ve domates gibi ticari değeri yüksek tarım ürünlerinden numuneler alınarak analiz edilecek. Bu çalışmalarla doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, üreticileri cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için zirai ilaçları etiket bilgilerine uygun ve doğru şekilde kullanmaları konusunda uyardı.