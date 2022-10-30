Sivas’ta buğday ve pancar üretiminin ardından patates üretiminde de rekora koşuluyor.

Sivas’ta buğday ve pancar üretiminin ardından patates üretiminde de rekora koşuluyor.

Sivas’ta bu yıl yaklaşık 800 bin tonluk buğday üretimiyle rekolte rekoru kırılmıştı. Hemen ardından pancar üretiminde de 1 milyon ton aşılarak yeni bir rekor kırıldı. Devam eden patates hasadında da rekora koşuluyor.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ yaptığı açıklamada, şeker pancarı ve buğday hasadında rekor kıran Sivas’ta patates rekoltesinde de rekora koştuğunu belirtti. Çetindağ, 2021 yılında 400 bin ton olan patates hasadının 2022 yılında 600-650 bin ton beklenti içerisinde olduklarını belirterek, “Geçen sene 400 bin ton civarında olan patates hasadında bu sene 600-650 bin ton üzerinde rekolte bekleniyor. Tabi bu tohumluk ve cipslik olarak ayrılır ama ortak verdiğimiz zaman büyük bir rekolte var. Şu an patates hasadı devam ediyor, bir sıkıntı yok. Bu yıl fiyat, ürün kalitesi ve rekolte bakımından patates, şeker pancarı ve buğdayda rekora koşuldu. İnşallah 2023 yılı içerisinde aynı bereket devam eder” dedi.

Yeni sulama sistemleri etkili oldu

Hacı Çetindağ Sivas’ta tarım ürünlerindeki rekolte artışında yeni sulama sistemlerinin etkili olduğunu belirtip, “Sivas tarım ve hayvancılık şehri, buğday hasadında mükemmel bir verim elde edildi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday rekoltesine ulaşan Sivas rekor üzerine rekor kırdı. Bunun akabinde şeker pancarı ve patates hasadımız başladı. Geçen sene 750-800 bin ton civarında şeker pancarı üretirken bu sene farklı sulama havzalarının açılmasından dolayı bir milyon tonun üzerinde şeker pancarı üretmeye başladık. Kalite ve verim çok güzel oldu. Bunun yanında patates hasadında da Sivas yine bir rekora koşuyor. Şu anda hasatları başladı. Sofralık patates, cipslik patates bunların da bizim topraklarımızda aşırı derece bir verimi var. Belli yerlerde sulamanın açılması ve baraj yapılmasından dolayı çok güzel bir başarı oldu. Bunun yanında yağlık ve çerezlik Ayçiçek hasadında da yüksek verim bekliyoruz” diye konuştu.

2023 umut veriyor

Çetindağ açıklamasında 2023 yılının da aynı şekilde bereketli gezmesi için çalıştıklarını kaydedip, “Şimdi 2023 yılının hazırlıklarına başlandı. İnşallah hava şartları istediğimiz gibi olursa ve barajlarda su sıkıntımız olmazsa katma değeri kazandırmaya devam edeceğiz. Bu yıl fiyat, ürün kalitesi ve rekolte bakımından patates şeker pancarı ve buğdayda rekora koşuldu. İnşallah 2023 yılı içerisinde aynı beklentiler devam edecek” dedi.